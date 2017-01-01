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Jandarma silah ve uyuşturucu ele geçirdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:25
Jandarma silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Jandarma silah ve uyuşturucu ele geçirdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda kenevir bitkisi ve silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları K.Y adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde aldığı istihbaratı değerlendirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyon ile Akpınar beldesi, Işıklar köyünde şahsa ait bahçe ve evde 21 kök kenevir bitkisi, 300 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet şarjör ve 11 adet fişek, 9 mm çapında 34 adet tabanca mermisi, 7.65 mm çapında 2 adet tabanca mermisi, 7 adet kaleşnikof uzun namlulu tüfeğe ait mermi ve şarjör, 1 adet terör örgütü yöneticisine poster ele geçirildi.
Terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı uyuşturucu madde ekimi, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
(AHM)

17.05.2017 10:25:33 TSI
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