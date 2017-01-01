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İSTE'li öğrencilerden huzurevi sakinlerine tekne turu keyfi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 'İnsanlığı Büyüten Sevgidir' sloganı ile İskenderun sahilinde tekne turu düzenledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri Özlem Turtanak, Nurhan Koşkoş ve Tuğba Şahan'dan oluşan grup, huzurevi sakinlerini bir nebze de olsa mutlu edebilmek, yüzlerini güldürebilmek için düzenledikleri birlikte yemek organizasyonu, sahilde kısa bir yürüyüş ve ardından tekne turu düzenledi.

Bu tür sosyal sorumluluk anlayışının her birey için bir vatandaşlık görevi ve topluma karşı da asli bir görev olarak gördüklerini belirten İSTE'li öğrenciler, "Aslında bu sorumluluğu vicdanlarımızda hepimiz hissediyoruz ancak, bunu icraata dökme konusunda yeterince teşvik edici ve örnek oluşturacak uygulamalı projeler haline dönüştüremiyoruz" dediler.

Yaptıkları sosyal etkinlik projesi ile topluma örnek oluşturma konusunda iyi bir adım attıklarını düşündüklerini söyleyen İSTE'li öğrenciler, "Çevremize, gelecek neslin sahibi olan gençlere, bizlere yol açacak olan büyüklerimize destek olunması, yol gösterilmesi ve teşvik edilmesi halinde, biz gençlerin içindeki toplumsal sorumluluk cevherinin ortaya çıkarılacağını göstermek istedik. Bu tür eğitim ve uygulamaların tüm gençler üzerinde harekete geçirilmesi halinde, toplumun her kesiminde bir iyileşme, birleşme, kaynaşma, tek yürek olma gibi kaybettiğimiz değerlerin daha sağlam bir temel üzerinde, gençlerin elleriyle yeniden inşa edileceğine inanıyoruz" diyerek projeye katkılarından ötürü destek verenlere teşekkür ettiler.

İSTE öğrencilerinin bu örnek davranışlarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden huzurevi sakinleri, tüm gençlerin topluma örnek olmak adına bu tür faaliyetlere destek vermesi gerektiğini belirttiler.

(MSM-Y)



17.05.2017 10:27:03 TSI

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