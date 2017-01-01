YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de asfalt sezonu başladı

Mersin'de asfalt sezonu başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu Anamur ilçesinde yapılan çalışmalarla başlattı.

Anamur, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı ilçelerinden gelen yaklaşık 45 kişilik personel ve 30 araç filosu ile çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Anamur şantiyesinde kurban keserek açtı.

Anamur ilçesinde yaklaşık 800 rakım yükseklikte bulunan Çamlıpınar Mahallesi'nin toprak yolları ile işe başlayan Büyükşehir Belediyesi, zemin düzenleme çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmaları yapacak. Bu sayede Çamlıpınar Mahallesi uzun yıllardır beklediği asfalt yola Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşmuş olacak. 12 kilometrelik toprak yolun asfaltlama çalışmaları yaklaşık iki ay sürecek ve Anıtlı Mahallesi'ne yapılacak 2 bin 500 metre, Karaçukur Mahallesi'ne yapılacak 4 kilometre asfalt kaplama çalışmaları ile devam edecek.

Açılış Töreni'ne telefon bağlantısı ile katılan ve Mersin'de asfaltlanmayan yol bırakmayacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Söz verdiğimiz gibi bu yıl inşallah bütün köylerimizin yolları asfaltlanmış, eksiklikler tamamlanmış olacak. İnşallah asfalt ihalemiz de gerçekleştikten sonra bir taraftan belediyemizin birimleri, bir taraftan yüklenici firmanın elemanları kardan dolayı bozulan yerler de dâhil olmak üzere her taraf asfaltlanmış olacak. İyi niyetle yola çıktık, tüm ilçe belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Mersin halkının istediği hizmetleri alacağını kaydeden Kocamaz, "Zaten bu hizmetler il ve ilçe belediyelerinin, muhtarların koordinasyonlarıyla gerçekleşiyor. Biz hep birlikte el ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verme gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu cevabı da en kısa sürede veririz. Yolların bir an evvel tamamlanması için başarılar diliyorum" diye konuştu.

(HSK-Y)



17.05.2017 10:27:14 TSI

NNNN

