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Kardeşlik turnuvası başladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:29
Kardeşlik turnuvası başladı
Kardeşlik turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Turan Geçici Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve birbirinden eğlenceli anlara sahne olan kardeşlik turnuvası başladı.
Turan geçici eğitim merkezi koordinatörü Hüseyin Yılboğa tarafından bu yıl ikincisi organize edilen, Suriyeli ve Türk öğretmenlerden oluşan takımların kıyasıya yarıştığı kardeşlik turnuvası Turgut Özal Ticaret Lisesi halı sahasında başladı.Turnuvaya Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Doğan Yüksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Seval, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Demir katıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen turnuvanın amacının Şanlıurfa'daki Suriyelilerle kardeşlik bağını pekiştirmek olduğu belirtildi. Renkli anlara sahne olan maçın sonunda rakip takımlar birbirlerine tatlı ikramında bulundu.
Turnuvanın ilk günü rakip takımların birbirine ikramda bulunmasıyla adına yakışır şekilde son buldu. İki hafta boyunca devam edecek turnuva sonunda kazanan takım birincilik kupasının sahibi olacak.
(AK-SD-Y)

17.05.2017 10:29:01 TSI
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