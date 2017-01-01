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Şırnak'ta hemşire ve ebeler için piknik düzenlendi



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta hemşire ve ebeler, kendileri için düzenlenen piknikte bir araya gelerek, halay çekip, doğa yürüyüşü yaptı.

Şırnak Devlet Hastanesince, Hemşire ve Ebeler Haftası nedeniyle piknik etkinliği düzenlendi. Bestler Dereler ve Cudi Dağı'nın birleştiği Balveren beldesinde düzenlenen etkinliğe, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Esra Şahin, Hastane Müdürü Sami Zeyrek, Asker Hastanesi Müdürü Hasan İskenderoğlu, çeşitli birimlerinde görev yapan sağlık personeli ve aileleri katıldı. Piknikte kurulan orkestra sistemi ile Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çeken hemşire ve ebeler, doğa yürüyüşü yaparak stres attı.

Başhekim Uzm. Dr. Şahin, "Güzel bir bahar günü. Bütün meslek hayatı boyunca özverili bir şekilde, gözünü kırpmadan çalışan hemşirelerimizin bu sayede hem haftalarını kutlamış olduk. Hem onların motivasyonunu artırmak için, hem de onların streslerini azaltmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel geçtiğini umuyoruz. Bugüne destek veren arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Bütün hemşirelerimizin de hemşireler haftasını da kutluyoruz" dedi.

(MY-MP-Y)



17.05.2017 10:27:56 TSI

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