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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı kutlaması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:30
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı kutlaması
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı kutlaması
- SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Dağlı:
-"Büyük Önderimizin gençlere olan inancını paylaşıyoruz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Rektör Vekili Güner, "Büyük Önderimizin gençlere olan inancını paylaşıyor ve sadece ülkemiz sınırları içinde değil, uluslararası arenada kendini ispatlayan gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Prof. Dr. Dağlı, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasında ve Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti.
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen büyük bir inançla atılan bu büyük adımı Türk Gençliğine armağan ederek, onlara olan inancını ve güvenini bir kez daha gösterdi" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anarken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
(SD-Y)

17.05.2017 10:30:14 TSI
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