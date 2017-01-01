Tales Matematik Müzesine yoğun ilgi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te özel bir akademi tarafından hazırlanan Tales Matematik Müzesi, vatandaş ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan Matematik müzesini, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da gezdi. Çocuklara matematik sevgisini artırmaya ve müze ziyareti bilinci kazandırmaya yönelik gerçekleştirilen müze, yarım asrı geçkin eğitim tecrübesine sahip kurucular ile gerçekleştirildi. Kendi alanında uzman matematik eğitmenleri ile matematiği hikayelerinin anlatıldığı eğitim yöntemi aynı zamanda teoremleri mantıksal yoldan ispatlıyor. Problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirlerin üretildiği sistem ile farklı çözüm yolları ortaya koyulup, öğrencilerin matematiğe dokunarak öğrenmeleri sağlanıyor. İlköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun istasyonların mevcut olduğu Tales Matematik Müzesinde öğrencilerin hayal gücü yardımıyla matematiksel algıyı arttırıcı eğitim veriliyor. Müzede, ilkokul grubuna atölye çalışmalarıyla ve matematiksel oyunlarla hitap ederken, yüksek matematik grubu için uygulamalı laboratuvar destekli eğitim veriliyor.
(CKT-Y)
17.05.2017 10:30:58 TSI
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