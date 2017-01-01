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"Okumak Yenilenmektir Projesi" bilgi yarışması yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:31
"Okumak Yenilenmektir Projesi" bilgi yarışması yapıldı
"Okumak Yenilenmektir Projesi" bilgi yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, "Okumak Yenilenmektir Projesi" kapsamında ortaokullar arası bilgi yarışmaları düzenlendi.
Final yarışması Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Yapılan grup müsabakaları sonucunda gruplarında birinci olan okullar arasında final yarışı düzenlendi. Yapılan finalde birinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, ikinci Mercidabık Ortaokulu, üçüncü Süleyman Demirel Ortaokulu ve dördüncü Nihat Başoğlu Ortaokulu oldu. Birinci olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine birer cumhuriyet altını, ikinci olan Mercidabık Ortaokulu öğrencilerine birer yarım altın, üçüncü olan Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencilerine birer çeyrek altın, dördüncü olan Nihat Başoğlu öğrencilerine ise birer spor ayakkabı İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tarafından verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yarışmaya katılan okulların hepsini tebrik ettiğini ifade ederek, "Zorlu ve heyecanı yüksek bir yarışma oldu. Sizin gibi pırıl pırıl gençleri izlerken gurur duydum. Eğitime çok önem veriyoruz ve eğitimin olduğu her türlü organizasyonun içinde yer alıyoruz. Çünkü bizi hedeflerimize ancak alacağımız iyi eğitim götürür. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Ortaokullar arası bilgi yarışması kapsamında, İlimizde öğrenim gören öğrencilerin bilgi paylaşımlarını teşvik etmeyi, tüm öğrencilerimize yarışma kültürünü kazandırmayı, öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Bilgi Yarışması, öğrencilerin takım olarak birlikte hareket etmelerine, zamanı etkili şekilde kullanmalarına, karar verme becerilerini geliştirmelerine, ekip çalışması yapmalarına imkan sağlayacaktır" dedi.
(MAD-SD-Y)

17.05.2017 10:31:21 TSI
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