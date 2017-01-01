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Başkan Tutal, Gazi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:33
Başkan Tutal, Gazi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı
Başkan Tutal, Gazi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, meslek tanıtımı programı kapsamında Gazi Ortaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini makamında ağırladı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ziyarette Gazi Ortaokulu öğrencilerine belediye başkanlığı ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerin meslek dallarıyla ilgili bilgileri meslek sahiplerinden dinleyip, merak ettiklerini sorarak meslek seçimi konusunda bilgilenmelerinin önemli olduğunu da dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Belediye Başkanlığı bir meslek değil. Her meslek sahibi olan kişi siyasete girebilir ve Milletvekili, Belediye Başkanı olabilir. İnsanlara daha çok hitap etmek, iyi niyetle yönetmek, bu memleketi daha güzel yerlere getirmek iddiasında olan herkes seçimlere katılma hakkına sahiptir" dedi.

"İddialı bir ilçeyiz"
Seydişehir'in eğitim kalitesinin yüksek olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Konya'daki okulların içerisinde, TEOG, LYS, YGS sınavlarında merkez ilçelerden daha iyi puanlar alıyor. İddialı bir ilçeyiz. Sizlerden de iyi sonuçlar bekliyoruz. Sınavlarda başarılı olmak veya hedeflediğimiz fakülteye gitmek, bitirmek mutlaka idealimizde olması gerekir. Ama bizim öncelikli hedefimiz ise mutlaka iyi bir insan olmak olmalıdır. İyi bir insan, ahlaklı bir insan bu memleket için gücünü son damlasına kadar kullanabilecek, çalışabilecek bir insan olarak kendimizi eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerekir. Çok çalışmalı ve başkalarına muhtaç olmamalıyız. İyi bir insan olarak kendimizi yetiştiremezsek yarın bu ülkeye ihanet eden hainler gibi oluruz. FETÖ ile Abdullah Öcalan'ın bir farkı olmadığı gibi bu memlekette hırsızlık yapan, rüşvet alanında onlardan bir farkı yok. Bu memleketten maaş alarak görevini yerine getirmeyen insanlarında onlardan farkı yok. Bunun için iyi çalışacağız. Herkes kendi işini çok iyi yapacak ve memleketimizi hep beraber güçlendireceğiz. Bizim başkalarına ihtiyacımız olmayacak" diye konuştu.
Seydişehir Belediyesi ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise, "Meslek seçiminde meslek sahiplerinden bilgiler almak gelecekte seçeceğimiz meslek konusunda çok yararlı olacaktır. Öğretmenlerimiz belirli periyotlar çerçevesinde bizlere meslek tanıtma programı düzenliyorlar. Başkanımızın düşüncelerinden, fikirlerinden faydalanmak bizleri çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Gazi Ortaokulu öğrencileri daha sonra belediye birimlerini gezerek birim müdürleri ve belediye çalışanlarından bilgi aldılar.
(BG-AH-Y)

17.05.2017 10:33:23 TSI
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