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Başkan Yağcı, Sudanlı misafirlerini ağırladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Sudan'dan Bilecik'e gelen kafile ile yemekte buluştu.

Hafta içi ve hafta sonu binlerce konuğu ağırlayan Bilecik, bu kez Güney Afrika ülkesi Sudan'daki 10 üniversitedeki akademisyen ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik heyeti ağırladı. Heyet ilk olarak Şeyh Edebali Türbesinde dua eden heyet daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izledi. İzlenilen belgeselin ardından Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz ve Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce tarafından gelen misafirlere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verildi.



"Buraların ata toprakları, Osmanlı diyarı olduğunu kendilerine hatırlattık"

Son olarak gece heyetle yemekte bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Sudan'dan üniversite temsilcileri ülkemize çeşitli geziler sebebiyle şehrimize ziyarette bulundular. Şehrimizin güzelliklerini gösterme noktasında onları misafir ediyoruz. Hem tarihimizi hem kültürümüzü hem gelecek düşüncelerimizi kardeş ülke Sudan'dan gelen misafirlerimize en iyi şekilde anlatma çabası gayreti içerisindeyiz. Buraların ata toprakları, Osmanlı diyarı olduğunu kendilerine hatırlattık. Şehrimize üniversitemizi, tarihi ve turistik yerlerimizi gezdiler. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

(CKT-KÇ)



17.05.2017 10:31:55 TSI

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