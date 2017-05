YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Şahin: "Eğitimin seviyesi Osmaneli'de her geçen gün artarak yükseliyor"

(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, "Bu dönemde ilçemiz cumhuriyet döneminin en büyük eğitim yatırımlarını gerçekleştirdi. Eğitimin seviyesi Osmaneli'de her geçen gün artarak yükseliyor. Sizlere ilçemize sağladığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e kendi portresinin ve bir hadis-i şerifin yer aldığı iki adet tablo hediye etti.

17.05.2017 10:33:52 TSI

