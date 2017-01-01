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İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Kayseri'de bebek ölüm hızı Türkiye ortalamasının altında"



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KAYSERİ (İHA) - 2016 yılı bebek ölümleri değerlendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç başkanlığında Kamu, Özel, Üniversite Hastaneleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Belli bir zaman diliminde bin canlı doğumdan kaçının bir yaşına gelmeden öldüğünü ifade eden bebek ölüm hızı ana çocuk sağlığını ve bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli parametrelerden biridir" açıklamasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Ülkemizde uygulamakta olduğumuz sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllara kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edilmiştir" dedi. Dr. Kılıç, Kayseri'de 2016 yılı bebek ölüm hızının 6.1 ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, bu hızın daha da düşürülmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kılıç, koruyucu hizmetlerin iyileştirilmesi (Anne sütü ile beslenmenin arttırılması, sezeryan oranlarının düşürülmesi), tüm doğumların sağlık kurumlarında gerçekleştirilmesi, doğum sonrası annelerin bakım amaçlı yeterli süre hastanede kalması gerektiği gibi birçok konuda bütün paydaşlara ciddi görevler düştüğünü vurguladı.

Toplantı sonunda, bir önceki komisyonda görev yapan üyelere İl Sağlık Müdürü Dr. Kılıç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

(AÖ-Y)



17.05.2017 10:34:04 TSI

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