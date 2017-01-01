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Müdür Taş'tan Ramazan ayında beslenme uyarısı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:35
Müdür Taş'tan Ramazan ayında beslenme uyarısı
Müdür Taş'tan Ramazan ayında beslenme uyarısı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Ramazan ayında vatandaşların dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Müdür Taş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumsal hayatımızda önemli bir yer teşkil eden Ramazan ayına geldiğimiz bugünlerde oruç tutacak kişilerin, Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenme konusunda daha dikkatli olmaları gerekir. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da amaç yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmektir. Ramazan ayında yetersiz, bilinçsiz ve dengesiz beslenmek çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Oruç tutan bazı vatandaşlarımızın, gün boyu aç kalacakları düşüncesiyle iftar veya sahurda gereğinden fazla ve hızlı yemek yemeleri; hazımsızlık, mide ağrısı, kabızlık, kan şekeri ve tansiyonda ani yükselmelere neden olmaktadır. Bu tür sağlık sorunları yaşamamak için, yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, lokmalar yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yutulmalıdır. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir. İftar yemeğine çok sıcak veya çok soğuk olmayan hafif bir çorbayla başlanılmalı bunun yanında enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten tam buğday, ekmeği, bulgur pilavı, kepekli makarna gibi besinler tercih edilmelidir. Etli veya etsiz, fazla yağlı olmayan bir sebze yemeği, yoğurt, meyve veya sütlü bir tatlının tüketilmesinin sağlıklı beslenme açısından doğru olacaktır" dedi.
Taş, meyve ve sebze tüketiminin özellikle su tüketiminin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Oruç tutanların sahur yapmaları sağlığın korunması açısından önemlidir. Sahura kalkmadan oruç tutanların, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon ve kan şekerinin düşmesi, verimsizlik, depresyon, konsantrasyon güçlüğü vb. sağlık problemleri oluşmaktadır. Sahur yemeğinde acıkmayı geciktiren, yumurta, süt, yoğurt, peynir yeterli miktarda tüketilmeli, kafein içeren içecekler yerine bitki çayları tercih edilmelidir. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.
(CK-SD-Y)

17.05.2017 10:35:22 TSI
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