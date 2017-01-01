MHP İl Genel Meclis Üyesinin otomobille çarptığı çocuk yoğun bakıma alındı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kaman İlçesinde meydana gelen trafik kazasında MHP'li İl Genel Meclis Üyesinin otomobili ile çarptığı çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre MHP İl Genel Meclis Üyesi H.M.Ç., Kaman İlçesi Ziyaret Tepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde iken aniden yola çıkan S.G.'ye (11) çarptı.
Yolda bulunanların da yardımları ile önce Kaman İlçe Devlet Hastanesinde kontrolden geçirilen S.G., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen S.G.,'nin hayati tehlikesi devam ettiği bildirilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
(EÖ-AÖ-Y)
17.05.2017 10:35:35 TSI
NNNN