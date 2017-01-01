ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP İl Genel Meclis Üyesinin otomobille çarptığı çocuk yoğun bakıma alındı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:35
MHP İl Genel Meclis Üyesinin otomobille çarptığı çocuk yoğun bakıma alındı

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kaman İlçesinde meydana gelen trafik kazasında MHP'li İl Genel Meclis Üyesinin otomobili ile çarptığı çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre MHP İl Genel Meclis Üyesi H.M.Ç., Kaman İlçesi Ziyaret Tepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde iken aniden yola çıkan S.G.'ye (11) çarptı.
Yolda bulunanların da yardımları ile önce Kaman İlçe Devlet Hastanesinde kontrolden geçirilen S.G., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen S.G.,'nin hayati tehlikesi devam ettiği bildirilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
(EÖ-AÖ-Y)

17.05.2017 10:35:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KIRŞEHİR'DE FETÖ/PDY DAVASI
olis, katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
YEREL

OLİS, KATİL ZANLISINI TAKSİCİ KILIĞINA GİREREK YAKALADI
Kırşehir merkezli 7 ildeki PKK operasyonu
YEREL

KIRŞEHİR MERKEZLİ 7 İLDEKİ PKK OPERASYONU
Goalball Milli Takımında Adem Doğan dönemi
YEREL

GOALBALL MİLLİ TAKIMINDA ADEM DOĞAN DÖNEMİ
Vali Necati Şentürk'ün eşi Sevim Şentürk, şehit ailelerini ağırladı
YEREL

VALİ NECATİ ŞENTÜRK'ÜN EŞİ SEVİM ŞENTÜRK, ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLADI
Belediye Aile Yaşam Merkezi Kursiyerlerinin THM Konseri bu akşam
YEREL

BELEDİYE AİLE YAŞAM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN THM KONSERİ BU AKŞAM
Bir yıllık hazırlıklarını BEGEM Gençlik Şöleni ile sergilediler
YEREL

BİR YILLIK HAZIRLIKLARINI BEGEM GENÇLİK ŞÖLENİ İLE SERGİLEDİLER
Polisler düğünlerde denetim yaptı 4 kişiye 'açık alanda silah kullanmaktan' ceza kesildi
YEREL

POLİSLER DÜĞÜNLERDE DENETİM YAPTI 4 KİŞİYE 'AÇIK ALANDA SİLAH KULLANMAKTAN' CEZA KESİLDİ
200 Hemşire adayı yemin etti
YEREL

200 HEMŞİRE ADAYI YEMİN ETTİ
24 Medya ödülleri sahiplerini bulacak
YEREL

24 MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK
edbir almayan inşaata Encümen kararı ile ceza kesilecek
YEREL

EDBİR ALMAYAN İNŞAATA ENCÜMEN KARARI İLE CEZA KESİLECEK
AEÜ 2016-2O17 Mezunları Ahilik Yemini İle Kep Attı
YEREL

AEÜ 2016-2O17 MEZUNLARI AHİLİK YEMİNİ İLE KEP ATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 4 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?