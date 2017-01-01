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Pazaryerili yerel sanatçı Başkan Yalçın'la bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin yerel sanatçısı Caner Gürer, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryerimizin müzik elçisi gururumuz Caner Gürer kardeşimiz "Kül Kedisi" albümünü tamamlayarak satışa sundu. Bizi de makamımızda ziyaret ederek imzalı albümünü hediye etti. Allah yar ve yardımcısı olsun. Sesine, yüreğine sağlık Pazarcıklı starımız. İlçemizden böyle gençler çıktıkça gurur duyuyoruz ve Pazaryerimizin adını Türkiye'ye duyuruyoruz" dedi.

(CKT-Y)



17.05.2017 10:36:03 TSI

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