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İvrindi' de Sanat Sokağı açıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmenleri Selvi Marancı ve Mustafa Akdeniz'in öncülüğünde gerçekleştirilen sanat sergisi büyük ilgi gördü. Kaymakam Server Sinanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel´in açılışını yaptığı sergide, öğrenciler el emeği ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Korucu Mahallesinde öğrencilerin hazırladığı sanat sokağı, sanatsever vatandaşların uğrak yeri oldu. Sergideki ürünleri inceleyen Kaymakam Server Sinanoğlu, ilçede eğitim kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Katılımcılara teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, bu ve benzeri çalışmaların öğrencilerin sosyalleşmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarılması noktasında çok önemli olduğunu belirtti. Sergideki ürünler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Server Sinanoğlu ve Müdür Mustafa Yücel, tasarımlar ve gerekli materyaller noktasında desteğini esirgemeyen öğretmen Selvi Marancı ve Mustafa Akdeniz İle okul idaresini tebrik ettiler.

(FT-EME)



17.05.2017 10:37:14 TSI

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