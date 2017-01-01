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Balık fiyatları cep yakıyor

- Hamsinin kilogramı 15 TL



(Fotoğraflı)



Muhammed Emin Beytul

ESKİŞEHİR (İHA) - Balık avlama yasağı sebebiyle tezgahlardaki balık çeşidi ve miktarında azalma olurken, fiyatlar da ise ciddi bir yükseliş gerçekleşti.

Balık yasağı nedeniyle küçük kayıklar balık avlayabiliyor. Olta balıkları tezgahlardaki yerini alıyor. Bu da balık satışlarını olumsuz olarak etkiliyor. Balık çeşidinin ve miktarının azalması da fiyatları yükselişe geçiriyor. Tezgahlara az balık geldiği için fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Eskişehir'de balık satıcılığı yapan Ahmet Topkaya, "Canlı hamsi geliyor. Günlük ve az geliyor. Kilogramı 15 TL. İstavritin kilogramı 25 TL. Çupra ve Levrek 20 TL. Alabalığın kilogramı 12 TL. Yerli somon 20 TL. Sardalyanın kilogramı 7 TL. Norveç uskumrusu ise 10 TL" dedi.

Kışın balıkların daha fazla olduğunu ve av yasağı olmadığı için fiyatların daha düşük olduğunu söyleyen Topkaya, "Ama bu dönemde fiyatlar yükselişte. Özellikle ufak balıklarda daha hızlı bir yükseliş gözlemleniyor. En çok alabalık tercih edilirken bu sıralamayı yerli somon ve sardalya takip ediyor. Balık satışlarında ciddi bir düşüş var. Şu anda balık avlama yasağı var. Küçük kayıklar çıkabiliyor. Olta balıkları geliyor. Az geliyor. Az olunca da ister istemez fiyatlar biraz yüksek oluyor. 1 eylülde balık avlama yasağının kalkması ile balık sezonu açılır" ifadelerini kullandı.

(MEB-Y)



17.05.2017 10:37:49 TSI

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