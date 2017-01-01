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Tekirdağlı Gözde Lafcı'dan Türkiye rekoru



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Yüzme İhtisas Kulübü (TEYİK) sporcuları 11-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 11-12 Yaş Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılara imza attılar.

Gözde Lafcı Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında 400 m çift palet branşında 4:10.26 derecesiyle 14-15 yaş Yeni Türkiye Rekorunun sahibi olurken, Nilsu Demiran 11-12 Yaş Türkiye Şampiyonasında 200 karışık, 50 kelebek ve 100 kelebek branşlarında Türkiye Şampiyonluğu ve 100m serbest branşında Türkiye 2.'liği elde etti. Teyik Kulübü Paletli Yüzme branşındada rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek ve 100 yıllık kulüpleri geride bırakarak Tekirdağ için gurur kaynağı oldu.

(YG-MEF-Y)



17.05.2017 10:38:05 TSI

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