YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seydişehir'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine düve dağıtımı

Seydişehir'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine düve dağıtımı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üyelerine kurayla düve dağıtımı yapıldı.

Seydişehir Belediyesine ait canlı hayvan pazarına indirilen Simental cinsi 30 büyükbaş gebe düve, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer tarafından çekilen kurayla kooperatif üyelerine teslim edildi.

İlk etapta 10 üyesine üçer adet Simental cinsi gebe düve dağıtıklarını kaydeden Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Abdullah Kahraman, "Ziraat Bankası kredisi ile alınan düvelerimiz yüzde 5 faizli toplam maliyeti ise 7 yılda 15 bin lira. İşletmesi olmayan üyelerimize kolaylık sağlayarak kooperatifimizde ortak bakım yapacağız. Üyelerimize düve dağıtım hizmetine aralıklarla devam edeceğiz. Hedefimiz bin 500 düve dağıtımı" dedi.



"İnsanoğlunun yaşamında temel ekonomik eksen tarım ve hayvancılıktır"

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, ilçenin sanayi noktasında belirli bir konuma geldiğini belirterek, "İnsanoğlunun yaşamında temel ekonomik eksen tarım ve hayvancılıktır. Sanayi ne kadar ilerlerse ilerlesin, eğer ülke tarımda karnını doyuramıyorsa, hayvancılıkta et ihtiyacını karşılayamıyorsa özellikle bizim ülkemiz gibi tarım ve hayvancılığın rahat yapılabileceği bir coğrafyaya sahipse ve biz bunu başaramıyorsak bu tarım ve hayvancılıkta bir düşüş yaşandığı anlamına gelir. Son zamanlarda hükümetimizin bu noktada ciddi katma değeri var. Güzel projeler hazırlıyor. Gerek KÖYDES, gerek kooperatif desteklemeleri olsun hayvancılık noktasında besicilerimizin ve çiftçilerimizin yanında. Kooperatifleşme hayvancılık ve sanayileşme sektöründe önemli bir etken. İnşallah bundan sonra yolumuza biraz daha hızlı devam edersek başkalarına muhtaç olmadan gerek tarım, gerek hayvancılık, gerek sanayi adına ülkemiz kendi ayakları üzerinde daha iyi konuma gelir. Bu husus ise sivil toplum kuruluşlarının çalışması ve desteklemesiyle olacak bir durum. Ben kooperatifimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin örnek bir çalışma yaptıklarını ifade eden Kaymakam Aydın Erdoğan da, "İnşallah bu işin üstesinden geleceksiniz bu Seydişehir'de örnek bir çalışma ve arkası gelir diye düşünüyorum. Bugünkü dağıtılan düvelerin siz üreticiler için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 10:38:21 TSI

NNNN

