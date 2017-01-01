ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin 'acı balın' patentini istiyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:38
Mardin 'acı balın' patentini istiyor
Mardin 'acı balın' patentini istiyor

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği, kentte üretilen acı balın patentini almak için kolları sıvadı.
Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği Tarım Danışmanı Abdulkerim Yılmaz, kentte arıcılığın geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. 500'ü aşkın üyelerinin bulunduğunu ve yılda 100 bin kovan bal aldıklarını anlatan Yılmaz, bunu üreticiye yetiştirmeye çabaladıklarını kaydetti. Kentte, acı bal olarak da bilinen diken balı üretimi yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Hafif acımsı bir tadı olan ve kilosunu 70-80 TL'den satışa sunduğumuz bal doğal antibiyotiklere sahip. 2010 yılında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüne gönderdik. Balın tadının acı olmasının sebebini öğrenmek istedik. Analiz sonuçlarında doğal antibiyotik değeri olduğu anlaşıldı. Diken balı idrar yolları, böbrek iltihapları ve mide ülserini tedavi eden özelliğe sahip. Mardin Arıcılar Birliği olarak Mardin'e özgü diken balının patentini almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl erken zamanda arıları dikene götüreceğiz ve başka çiçekten arılar bal almadan saf diken balı olarak piyasalarda yerimizi alacağız. Birlik olarak kendi üretim tesisimizi kurmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
(BS-MP-Y)

17.05.2017 10:38:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
PKK şüphelisinin evinde Gülen'in kitapları ve İncil bulundu
YEREL

PKK ŞÜPHELİSİNİN EVİNDE GÜLEN'İN KİTAPLARI VE İNCİL BULUNDU

Dargeçit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

DARGEÇİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Artuklu Anadolu İHL Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL

ARTUKLU ANADOLU İHL TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLDU
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU

Nusaybin'de gençlik yürüyüşü yapıldı
YEREL

NUSAYBİN'DE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 4 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?