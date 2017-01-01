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Mardin 'acı balın' patentini istiyor



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği, kentte üretilen acı balın patentini almak için kolları sıvadı.

Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği Tarım Danışmanı Abdulkerim Yılmaz, kentte arıcılığın geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. 500'ü aşkın üyelerinin bulunduğunu ve yılda 100 bin kovan bal aldıklarını anlatan Yılmaz, bunu üreticiye yetiştirmeye çabaladıklarını kaydetti. Kentte, acı bal olarak da bilinen diken balı üretimi yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Hafif acımsı bir tadı olan ve kilosunu 70-80 TL'den satışa sunduğumuz bal doğal antibiyotiklere sahip. 2010 yılında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüne gönderdik. Balın tadının acı olmasının sebebini öğrenmek istedik. Analiz sonuçlarında doğal antibiyotik değeri olduğu anlaşıldı. Diken balı idrar yolları, böbrek iltihapları ve mide ülserini tedavi eden özelliğe sahip. Mardin Arıcılar Birliği olarak Mardin'e özgü diken balının patentini almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl erken zamanda arıları dikene götüreceğiz ve başka çiçekten arılar bal almadan saf diken balı olarak piyasalarda yerimizi alacağız. Birlik olarak kendi üretim tesisimizi kurmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(BS-MP-Y)



17.05.2017 10:38:41 TSI

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