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Ayvalık'ta 35. Gençlik Haftası açılışı Ayvalık'ta yapıldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 35.Gençlik Haftası Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Açılış törenine Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Gökay Bacan, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Orhan Şahin, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu, daire müdürleri, okul müdürleri, Ayvalık Gençlik Merkezi üyesi gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ve Ayvalık Belediyesi bandosu eşliğinde okunan istiklal marşı ile başlayan törende, Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi Furkan Akgeyik tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Ayvalık Gençlik Merkezi üyesi bayanların gösterisi, Ayfolk Derneği'nin halk oyunları gösterisi ve canlı müzik dinletisi ile devam eden açılış programında Dart,Futbol ve Bilardo turnuvalarının da açılışı yapıldı.

Dart turnuvasında dereceye giren sporcuların ödüllerini Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Orhan Şahin, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu ve Yüksekokul Müdür Yrd. Gülşah Yetgin verdi.

Açılışta muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu, "Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında 81 il ve ilçe merkezinde kutlanan Gençlik haftası ilçemizde de yapılacak olan Atatürk ve Gençlik dalışı ile beraber, hafta boyunca Badminton, Satranç, Dart, Futbol, Bilardo ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Ayvalık ilçemizin sevilen gençlerinden zihinsel engelli Müjdat Kurt anısına yapılacak olan sokak basketbolu yarışmaları ile devam edecektir. 19 Mayıs günü yapılacak olan Bayrak yürüyüşü ve Cumhuriyet meydanındaki törenin ardından Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda Rahim Usta Anadolu Lisesinin, Halk Eğitimi Merkezi sportif kurslarının ve spor kulüplerimizin katılımı ile yapılacak olan program ile sona erecektir" dedi.

(SS-EME)



17.05.2017 10:38:44 TSI

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