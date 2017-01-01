YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de Gençlik Haftası Spor Tanıtım Günleri başladı

Mersin'de Gençlik Haftası Spor Tanıtım Günleri başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıldönümü kapsamında Gençlik Haftası Spor Tanıtım Günleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle başladı.

Her yıl 15-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan hafta dolayısıyla Forum Mersin AVM'de Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan spor branşlarının tanıtım parkurları yer alırken, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bando konseri, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları gösterisi, Ahmet Baran ve Umut Işığı korosu konseri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tanıtım standı, capoeira gösterileri, oryantiring, plaj hentbolü ve voleybolu müsabakaları yapılacak.

(HSK-Y)



17.05.2017 10:39:06 TSI

NNNN

