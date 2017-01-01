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Harçlıklar yardıma dönüşüyor

- ADÜ'lü öğrencilerden köy okullarına destek



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İİBF'de eğitim gören öğrenciler, evlerinde hazırladıkları yiyecek ve el işi çalışmaları sergiledikleri kermesin geliri ile tedavi gören, cezaevlerinde kalan ve Batman'daki köy okullarında eğitim gören çocuklara ulaştıracak.



Kendi harçlıklarından artırdıkları paralarla yardımları hazırladıklarını ifade eden Köy Okulları Destek Ekibi (KODE) Üyesi Rabia Şeker, "Köy Okulları Destek Ekibi olarak, köy okulları ve oradaki çocuklar için yaptığımız kermeste yardım topluyoruz. Öğrenci olarak evlerimizde ve yurtlarımızda kendi emeklerimizle ve harçlıklarımızla yapmış olduğumuz yiyecek ve el işlerini satışa sunduk. Hepimiz fedakarlık yaparak harçlıklarımızla aldığımız malzemelerle bu kermesi düzenledik. Şu ana kadar Aydın'da 10 tane okula gittik. Batman'da da bir köy okulumuz var. Buradan topladığımız yardımlarla oraya da gideceğiz" dedi.



Sosyal paylaşım sitesi üzerinden haberleşiyorlar

Şeker, "Köy okullarımız bize sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşıyor. Bize ulaşan okulları ilk önce ihtiyacı var mı, yok mu şeklinde araştırıp tespit ediyor ve ihtiyaçları olduğu sürece biz buradan yardım toplayıp gönderiyoruz. Kermesi açtığımızda vatandaşımızın çok büyük bir katkısı oldu. Yardımlarda ise Nazilli'deki kırtasiye sahipleri büyük destek verdi. Bu kermeste toplanan yardımlar ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklara, Cezaevindeki çocuklara ve Batman'daki köy okulumuza gönderilecektir. Proje ekibi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

(AS-MB-Y)



17.05.2017 10:39:21 TSI

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