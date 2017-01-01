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Batman Devlet Hastanesi görme alanı cihazına kavuşuyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:40
Batman Devlet Hastanesi görme alanı cihazına kavuşuyor
Batman Devlet Hastanesi görme alanı cihazına kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Bölge Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları branşı bünyesinde görme alanı odası kurdu.
Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu, "Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde çıtayı yükseğe çıkarmak birinci önceliğimizdir. Vatandaşa en iyi hizmeti sunabilme önceliğimiz ile Bölge Devlet Hastanemiz bünyesinde görme alanı cihazını kurmaya başlamış bulunmaktayız. Göz hastalıklarıyla ilgili kesin teşhis koyulmasında önemli görev yapan cihazda aynı zamanda hastaların görme alanlarındaki değişiklikler kaydedilerek arşivlenecektir. Görme alanı cihazı merkezi ve çevresel görme kalitesini test eder. Görme alanı optik sinir hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılan bir tetkiktir. En sık glokom için kullanılmakta olup, aynı zamanda nörolojik ve beyin cerrahi hastaların takibinde ve guatr hastalarının klinik takibinde de kullanılmaktadır" dedi.
Pamukçu, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan hizmetlere yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.
(OA-MP-Y)

17.05.2017 10:40:04 TSI
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