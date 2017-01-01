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Eskişehirsporlu futbolcular miniklerin misafiri oldular



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirsporlu futbolcular, "Kucak dolusu hayaller" projesi kapsamında Seyitgazi'de bulunan Kırka Atatürk İlkokulu'nun misafirleri oldular.

Proje kapsamında Kırka mahallesine gelen Hasan Hüseyin Acar, Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk, Kaan Kanak ve eşi Ekin Kanak, minik öğrencilerin misafirleri oldular. Okulu gezen futbolcular, öğrenci ve Kırkalı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren futbolcular, okul yönetimi tarafından hazırlanan programa katıldılar. Burada kendilerine katılımlarından dolayı Seyitgazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Doğru ve Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı tarafından Ebru hatlı tablolar hediye edildi.

Projeye Eskişehirsporlu oyunculardan gelen bu destek üzerine Seyitgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Avcı, "Kucak Dolusu Hayaller' kapsamında öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştiren Eskişehirsporumuzun değerli futbolcuları, Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk, Kaan Kanak ve eşi Ekin Kanak, Hasan Hüseyin Acar ve proje yürütücüsü Elif Tezanlar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra yanlarında getirdikleri hediyeleri öğrencilere veren futbolcular, ardından ilçeden ayrıldılar.

(SM-MSY)



17.05.2017 10:41:09 TSI

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