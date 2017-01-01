ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malazgirt'te Voleybol Turnuvası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:41
Malazgirt'te Voleybol Turnuvası
Malazgirt'te Voleybol Turnuvası

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.
Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası, Malazgirt Kapalı Spor Salonunda oynanan final maçıyla tamamlandı. Finalde Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesini yenen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi şampiyon oldu.
Final maçı sonrası bir konuşma yapan Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi Müdürü Adem Uslu, öğrencilerin spor yapması ve sporun içerisinde tutulabilmesi amacıyla Malazgirt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından turnuva düzenlendiğini söyledi. Uslu, "Turnuva ile öğrencilerimiz güzel vakit geçirdiler. Öğrencilerimizin özgüvenlerini artıran ve okul dışında eğlenceli bir etkinlik oldu. Kızlarımız voleybolda adeta bir şölen havasında müsabakalarını yaptılar. Final maçını da alarak bize şampiyonluk gururunu yaşattılar" dedi.
(VE-MSA-Y)

17.05.2017 10:41:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ak Parti'den istişare toplantısı
YEREL

AK PARTİ'DEN İSTİŞARE TOPLANTISI
Bulanık'ta açılış
YEREL

BULANIK'TA AÇILIŞ
Keçiören ile Bulanık belediyeleri arasında protokol imzalandı
YEREL

KEÇİÖREN İLE BULANIK BELEDİYELERİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Muş İl Özel İdaresine 9 yeni araç
YEREL

MUŞ İL ÖZEL İDARESİNE 9 YENİ ARAÇ
Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı
YEREL

MUŞ OVASI TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI
Başkan Ak Malazgirt'te
YEREL

BAŞKAN AK MALAZGİRT'TE
Malazgirt'te Anneler Günü etkinliği
YEREL

MALAZGİRT'TE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 4 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?