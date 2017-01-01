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Malazgirt'te Voleybol Turnuvası



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası, Malazgirt Kapalı Spor Salonunda oynanan final maçıyla tamamlandı. Finalde Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesini yenen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi şampiyon oldu.

Final maçı sonrası bir konuşma yapan Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi Müdürü Adem Uslu, öğrencilerin spor yapması ve sporun içerisinde tutulabilmesi amacıyla Malazgirt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından turnuva düzenlendiğini söyledi. Uslu, "Turnuva ile öğrencilerimiz güzel vakit geçirdiler. Öğrencilerimizin özgüvenlerini artıran ve okul dışında eğlenceli bir etkinlik oldu. Kızlarımız voleybolda adeta bir şölen havasında müsabakalarını yaptılar. Final maçını da alarak bize şampiyonluk gururunu yaşattılar" dedi.

(VE-MSA-Y)



17.05.2017 10:41:32 TSI

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