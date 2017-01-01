Çıldır'da Temel Dini Bilgiler yarışması
(Fotoğraflı)
Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kuran Kurslarında okuyan öğrenciler arasında Temel Dini Bilgiler yarışması düzenlendi.
Yarışmaya Merkez Kuran Kursu, Aşıkşenlik Mahallesi Hira Nur Kuran Kursu, Akkiraz Köyü Hicret Kuran Kursu öğrencileri katıldı. Yarışmada Merkez Kuran Kursu öğrencisi Handan Şirin ilçe birincisi olarak Ardahan İl Müftülüğünde yapılacak yarışmada Çıldır'ı temsil etmeye hak kazandı.
Yarışmaya katılan öğrencilere ödüllerini veren İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, öğrencileri tebrik etti.
(ARV-AA-Y)
17.05.2017 10:42:05 TSI
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