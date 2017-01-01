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Bilecik'te "Ailem Eğitimde Geleceğim Güvende" projesi

- Proje kapsamında katılımcılara sertifika verildi

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı:

- "216 kursiyere sertifikalarını takdim ettik"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde geliştirilen "Ailem Eğitimde Geleceğim Güvende" projesi kapsamında 216 kursiyere sertifikaları verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 'Ailem Eğitimde Geleceğim Güvende' sloganıyla 0-18 Yaş Aile Eğitimi sertifika törenine, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, geleneksel çocuk yetiştirme anlayışının aşırı kuralcı, günümüz anlayışının ise aşırı özgürlükçü olduğunu, bu ikisinin ortasının bulunması gerektiğini söyledi. Çocuklara duyulan sevgiyi, bitkilere verilen suya benzeten Durmuş, "Fazla suyun da az suyun da bitkiyi kuruttuğu gibi, fazla sevginin de az sevginin de çocuğa zarar verir. Anne, baba olmanın bir okulu olmadığını, bu yüzden aile eğitimlerini son derece önemsediklerini, eğitimdeki sacayaklarından birinin de aile olduğunu ve ailenin desteğini almadan eğitimde başarıya ulaşmanın çok güç. Son olarak Atatürk'ün 'Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır' sözünü hatırlatıyorum ve çocuklarımızın, Rabbimizin bize emaneti olduğunu ve emanete sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.



"216 kursiyere sertifikalarını takdim ettik"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise, yapılan eğitimlerinin öneminden bahsederek, "Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Ailem Eğitimde Geleceğim Güvende' sloganı ile 0-18 Yaş Aile Eğitimi Sertifika töreninde değerli katılımcılarla bir araya geldik. Pdr. Dr. Fatih Kalkınç bey Aile ve Çocuk Eğitimi ile ilgili seminer vererek engin bilgilerini bizlerle paylaştılar. 14 hafta boyunca Aile Eğitimi kursuna katılan 216 kursiyere sertifikalarını takdim ettik. Aileyi iyi kurduğumuzda ve iyi bir temel üzerine sabitlediğimizde, toplumu oluşturan birer halka olan ailelerin, en iyi şekilde meydana gelmesine vesile olan kursların her zaman destekçisiyiz. Bu eğitimler sayesinde ailedeki bazı sorunlar dolayısıyla başarısız olan çocukların elinden tutulmuş olacağını ve evdeki sorunları çözülen çocukların derslerinde ve hayatta daha başarılı olacağına inanıyoruz. Aile Eğitimi kurslarında eğitim veren canım kızım Bilecik Aile Eğitimi Formatörü Ecem Yağcı Gezer'i tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Sertifika alan tüm kursiyerleri de ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Bilecik 0-18 Yaş Aile Eğitimlerini konu alan film izlendi. Ardından Psikolojik Danışman ve Rehber Dr. Fatih Kalkınç, aile eğitimi ile ilgili bir sunum yaptı. Kalkınç, renkli ve hareketli sunumuyla velilerin çocuklarını yetiştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Konuşmasının bitiminde Dr. Fatih Kalkınç'a Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından çiçek ve hediyeler takdim edildi. Son olarak eğitimi başarıyla bitiren 216 kursiyere sertifikaları ve hediyeleri verildi. Bilecik Belediye Başkanlığınca 6 kursiyere çekilişle kahvaltı hediye edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile 0-18 Yaş Aile Eğitimi sertifika töreni sona erdi.

(CKT-Y)



17.05.2017 10:46:01 TSI

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