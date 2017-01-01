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Dargeçit'te Engelliler Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Azad Mendeş

MARDİN (İHA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Dargeçit'te, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle "Engelsiz Bir Yaşam İçin El Ele" sloganıyla ilk kez hazırladığı etkinlik, Vatan İlkokulunun konferans salonunda düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği etkinliğe, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Emniyet Amiri Faik Karabaş, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, daire amirleri, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte engelliler, şiir, dans, tiyatro, müzik dinletisi ve oyun gösterileriyle keyifli dakikalar geçirdi.

(AZD-MP-Y)



17.05.2017 10:46:31 TSI

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