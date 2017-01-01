ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de " Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:46
Denizli'de " Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi
Denizli'de " Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda 'Engellilik başarıya engel değil' konulu söyleşi düzenledi.
Söyleşiye Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, davetliler ve 4 farklı okuldan yaklaşık 250 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.
Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi ile engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek istediklerini kaydeden Engelliler Meclisi Başkanı Güngör, "Engellilik nedir? Her engellinin kendi yaşamında karşılaştığı zorlukları, sorunları konuşmak ve fikir paylaşımında bulunmak istedik" dedi.
"Engellilere ışık olun" çağrısında bulunan Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Meryem Çakırtürk ise, "Öncelikle toplumda yaşayan insanların ve sizlerin engellileri anlaması için empati kurmasını istiyoruz. Sizler engellilere ışık olmalısınız. Engellilerin yaşadığı zorlukları bilmek ve bu noktada duyarlı olmak gerekiyor" diye konuştu. Yürütme Kurulu Üyesi Aysun Tonel de, "Her şeyden önce insanların engellilere acımalarını değil sevgi göstermelerini istiyoruz. Engellilerin hayata bakış açıları engelsiz vatandaşlarımızın engelliye bakış açısı ile orantılı" dedi.
24 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Milli Okçu Abdullah Yorulmaz ise azim ve gayretin önemli olduğunu vurguladı. 3 yıl yatağa mahkum olarak yaşadığını anlatan Yorulmaz, "Çok zor günler geçirdim. Ama azmim ve gayretimle yatağa mahkum olmaktan kurtuldum. 3 yıldan buyana tekerlekli sandalye ile milli okçu olarak sporla uğraşıyorum" diye konuştu.
Öte yandan Kent Konseyi Engelliler Meclisi, İbrahim Cengiz Özel Eğitim ve İş Merkezi, Ressam İbrahim Çallı İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Merkez Ortaokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 öğrenci için at çiftliği ve Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası gezisi düzenledi.
(İHA-

17.05.2017 10:46:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pamukkale Belediyesi'nden yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Etnospor'da Denizli ilgisi
YEREL

ETNOSPOR'DA DENİZLİ İLGİSİ
Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti
YEREL

DENİZLİ HEYETİ, EVTEKS FUARI'NDA STANT AÇAN 86 FİRMAYI ZİYARET ETTİ
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor
YEREL

PEŞİNDEN KOŞ SPORSEVERLER İLE DENİZLİ'DE TEKRAR BULUŞUYOR
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni
YEREL

PAMUKKALE'DE 5. FUTBOL ŞÖLENİ
Servergazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor
YEREL

SERVERGAZİ TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HASTALARI UĞRAŞLARLA TOPLUMA KAZANDIRIYOR
15 Mayıs ruhu 98 yıl sonra yeniden
YEREL

15 MAYIS RUHU 98 YIL SONRA YENİDEN
EN ÇOK OKUNANLAR
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 4 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?