Denizli'de " Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda 'Engellilik başarıya engel değil' konulu söyleşi düzenledi.

Söyleşiye Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, davetliler ve 4 farklı okuldan yaklaşık 250 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi ile engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek istediklerini kaydeden Engelliler Meclisi Başkanı Güngör, "Engellilik nedir? Her engellinin kendi yaşamında karşılaştığı zorlukları, sorunları konuşmak ve fikir paylaşımında bulunmak istedik" dedi.

"Engellilere ışık olun" çağrısında bulunan Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Meryem Çakırtürk ise, "Öncelikle toplumda yaşayan insanların ve sizlerin engellileri anlaması için empati kurmasını istiyoruz. Sizler engellilere ışık olmalısınız. Engellilerin yaşadığı zorlukları bilmek ve bu noktada duyarlı olmak gerekiyor" diye konuştu. Yürütme Kurulu Üyesi Aysun Tonel de, "Her şeyden önce insanların engellilere acımalarını değil sevgi göstermelerini istiyoruz. Engellilerin hayata bakış açıları engelsiz vatandaşlarımızın engelliye bakış açısı ile orantılı" dedi.

24 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Milli Okçu Abdullah Yorulmaz ise azim ve gayretin önemli olduğunu vurguladı. 3 yıl yatağa mahkum olarak yaşadığını anlatan Yorulmaz, "Çok zor günler geçirdim. Ama azmim ve gayretimle yatağa mahkum olmaktan kurtuldum. 3 yıldan buyana tekerlekli sandalye ile milli okçu olarak sporla uğraşıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kent Konseyi Engelliler Meclisi, İbrahim Cengiz Özel Eğitim ve İş Merkezi, Ressam İbrahim Çallı İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Merkez Ortaokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 öğrenci için at çiftliği ve Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası gezisi düzenledi.

