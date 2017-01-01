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Kayseri Mahallesi'nden 'Engelsiz' kahvaltı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - "Gerçek Kayseri" ruhunu yaşatan Kayseri Mahallesi, Engelliler Haftası kapsamında Demir Karamancı Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerine unutamayacakları bir gün yaşattı.

Sınıf Öğretmeni Belma Koçak'ın sosyal medyadan girişimi sonrası 11 öğrenciye Tarihi Kayseri Mahallesi bünyesindeki Avlu Restaurant'ta kahvaltı veren Erkekoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Erkek, "Engelliler Haftası"nın toplum olarak bilinçlenmemizi sağlayan önemli haftaların başında geldiğini söyledi.

Kayseri'nin yeni sembolü olan Tarihi Kayseri Mahallesi olarak bu anlamlı haftada engelli çocukları hatırlamalarını sağlayan Öğretmen Belma Koçak'a teşekkür eden Talha Erkek, şunları söyledi:

"Fiziksel engelleri aşmak kolay, önemli olan çocuklarımıza sevmeyi öğretebilmek; bana göre asıl engelliler, insanlara, hayvanlara, doğaya sevgisi olmayanlardır. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına gereken önemi vermemekle kalmıyor aynı zamanda ne yazık ki normal hayata uyumlarını zorlaştırıyoruz. Daha doğrusu onların haklarını farkında olmadan ihlal dahi edebiliyoruz. Örneğin, yürüdüğümüz kaldırımdaki sarı çizgilerin görme engelliler için takip kılavuzu olduğunu bilmeyen, otobüslerde ve metrolarda engelliler için ayrılmış koltukların varlığından haberdar olmayan, aklınıza gelemeyecek kadar çok kişi var. Ülkemizde her 10 kişiden biri dezavantajlı. Onları evlerine hapsolmaktan kurtarıp normal hayat akışına yöneltmek hepimizin görevi."

Öğretmen Belma Koçak da, çok özel öğrencilerinin Kayseri'nin geçmişteki yaşamına dair yapıları görmesine, aynı zamanda da böylesi farklı bir atmosferde kahvaltı yapmalarına imkan sağlayan şirket yetkililerine teşekkür etti.

(AÖ-Y)



17.05.2017 10:47:26 TSI

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