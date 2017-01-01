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Başkan Yalçın TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de 60'ıncı yıl Osman Şıklar Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Düzenlenen programa, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın gençler için önemli olduğunu belirterek, "Bu bilim fuarları istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarıdır. Bu sayede gençlerimizin yaratıcılığı da ortaya çıkmaktadır. Gençlerimizin neyi niçin yapmalarını fark etmelerinde büyük bir önem arz ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından projede emeği geçen öğretmenlere plaketler takdim edildi.

(CKT-Y)



17.05.2017 10:47:36 TSI

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