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AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:48
AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği
AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya, Burdur ve Isparta'da öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.
AEDAŞ, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde Antalya, Isparta ve Burdur'daki okullarda öğrencilere özel eğitimler verdi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulması gereken kuralların anlatıldığı programlarda, elektrik dağıtım sektöründe tehlikelerden korunmanın yolları da uygulamalı olarak anlatıldı.
İş sağlığı ve güvenliğinin şirketleri açısından önemine dikkat çeken AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "İş sağlığı ve güvenliği şirketimizin kırmızı çizgisini oluşturuyor. Erken uyarı sistemleri, doğru malzeme kullanımı ve düzenli eğitim ile iş kazalarını önlemek, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak mümkün. Önemli olan, tüm bunları çalışma hayatının odak noktasına koyabilmek" dedi.

Akdeniz Ünversitesi'nde 'iş güvenliği eğitimi'
Hafta içinde Antalya'da AEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde elektrik-elektronik bölümü öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken, Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansta, AEDAŞ adına Isparta İl Müdürü Niyazi Kıvılcım, 'Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Güvenliği Eğitimleri' konulu bir sunum yaptı. Ardından da elektrik sektöründe kullanılan malzemeler ve tehlikelerden korunma yolları uygulamalı olarak anlatıldı. Yaklaşık 100 öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferansta AEDAŞ şirket doktoru ise iş sağlığı konusunda öğrencileri eğitici bilgiler paylaştı. AEDAŞ yetkilileri gün boyu fakültede stant açarak hem şirket hakkında öğrencileri bilgilendirdi hem de genç nesillerin istihdamına yönelik görüşmelerde hazır bulundu.

Isparta'da 5 ilçe ve köy okullarında etkinlik düzenlendi
AEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliğinin anlatıldığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 5 ilçe ve köy okullarında etkinlikler gerçekleştirdi. Sütçüler Çetin Şentürk İlkokulu'nda 157 öğrenci ve 7 öğretmenin, Şarkikaraağaç Çiçekpınar İlkokulu'nda 120 öğrenci ve 9 öğretmenin, Eğirdir Atatürk İlkokulu'nda 105 öğrenci ve 6 öğretmenin, Büyükgökçeli İlkokulu'nda 102 öğrenci ve 5 öğretmenin, Yalvaç Alemdar İlkokulunda ise 300 öğrenci ve 15 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen özel eğitim programlarında 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflara elektrik nedir, tehlikelerinden korunma, elektriğin doğru kullanımı sunu ve oyun desteğiyle uygulamalı olarak anlatıldı. Yine hafta kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Elektronik bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle beraber teknik eğitim verildi.
Yine hafta kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç MYO Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri ve Yalvaç Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle beraber teknik eğitim verildi. Öğrencilere elektrik dağıtım sektörünün üstlendiği görevler, dağıtım şebekesinde kullanılan malzemeler, elektrikle çalışırken iş güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanım ve ekipmanlar, AEDAŞ çalışanlarınca tanıtıldı ve nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak aktarıldı.

Burdur'da öğrencilere teknik eğitim
İş sağlığı ile ilgili eğitimlerine Burdur'da da devam eden AEDAŞ, bilinçli ve bilgili nesiller yetiştirmek amacıyla Burdur Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü öğrencilerine ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra teknik eğitim verdi. Eğitimin ardından öğrencilere teknik gezi yaptırılarak ileride meslek hayatlarında kullanabilecekleri bilgiler de paylaşıldı.
(SM-

17.05.2017 10:48:02 TSI
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