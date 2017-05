YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Validen kaymakamlara tavsiyeler

ORDU (İHA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu kaymakamlara seslenerek, "Sizler, devleti temsil ediyorsunuz. Kendinizi aciz, pasif hissetmeyin, kesinlikle zavallı birisi intibahı vermeyin. Görev yaptığınız ilçe için çok çalışan, projeler üreten yöneticiler olmaya gayret gösterin" dedi.

İlçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve projelerini değerlendirmek amacıyla yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda, 19 ilçe kaymakamının katılımıyla yapılan toplantıda bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, kaymakamlardan görevli bulundukları ilçelerde kaymakamlıkları ön plana çıkaracak işler yapmalarını istedi.



"Kendinizi pasif hissettirmeyin"

Toplantıda Kaymakamlara Mesajlar veren ve tavsiyelerde bulunan Veli Balkanlıoğlu, ilçelerde ekonomik toplantılar, halk toplantıları, güvenlik ve muhtarlarla toplantı, metruk binalarda, okullarda uyuşturucu kullanımı, sigarayla mücadele ve bu konuda okul aile birlikleri ile toplantılar yaparak, okullarda denetimi ihmal etmemelerini, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, resmi kurumları, ihtiyaç sahibi vatandaşları da ziyaret etmelerini istedi. Vali Balkanlıoğlu, "Sizler, Devleti temsil ediyorsunuz. Kendinizi aciz, pasif hissetmeyin, kesinlikle zavallı birisi intibahı vermeyin. Görev yaptığınız ilçe için çok çalışan, projeler üreten yöneticiler olmaya gayret gösterin. Yaptığınız çalışmalarla kamuoyu tarafından takdir edilen kişiler olmanızda sayısız fayda var" dedi.

Kaymakamlardan vatandaşların sorunlarını mutlaka dinlemelerini ve çözüm odaklı olmaları konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen Vali Balkanlıoğlu, "Kaymakamlık olarak yaptığınız çalışmaları ve hazırladığınız projeleri sosyal medyada paylaşın. Yapacağınız her iş, her adımın size geri yansımasını düşünün. Hijyen ve sağlık kontrolü açısından, tarım teşkilatı, vergi kaçakları açısından mal müdürlükler, güvenlik ve asayiş bakımından emniyet yani her açıdan denetleme, inceleme yetkiniz var. İdarecilik zaman içerisinde öğrenebileceğiniz bir meslek" diyerek, bazı tavsiyelerde bulundu.

Vali Balkanlıoğlu, "Ne zaman bir sıkıntınız olursa, istediğiniz her an bana ulaşabilirsiniz. Sizlere her zaman desteğiz" diye konuştu ve 19 İlçe kaymakamına çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

17.05.2017 10:48:06 TSI

