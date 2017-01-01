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KAYSO'da Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma Konulu Seminer



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde, "Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Odamız konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, risk yönetimi konusunun finans yöneticilerinin ve şirket sahiplerinin üzerinde en çok durması gereken konulardan bir tanesi olduğunu belirterek, sanayicilerin ve yatırımcıların bu konu üzerinde daha fazla kafa yorması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda piyasaların oldukça dalgalı olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Özkaya, "Endüstrisi çok ilerlemiş ülkelerde yerel para birimleri ile ilgili sadece faiz riskleri gündemdeyken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu parametrelerin sayısı oldukça fazladır. Bizler yatırımcı ve müteşebbisler olarak hepimiz belirli riskleri üstleniyoruz. Bu riski üstenmemek mümkün olmadığına göre, önemli olan bu riski akılcı ve doğru olarak yönetmektir" dedi.

Hayatın kendisinin de netice itibari ile bir risk olduğunu ifade eden Özkaya şunları söyledi; "Bu riskler karşısında hayat sigortası yaptırıyoruz, işyerlerimize kaza sigortası yaptırıyoruz, aracımıza kasko yaptırıyoruz. Tüm bunları ileride oluşabilecek olumsuzluklardan daha az etkilenebilmek için yaptırıyoruz. Sermaye piyasalarında da aynı mantık geçerlidir. Bir işletmenin hem yurt içi hem yurt dışı satışları, hem de uluslararası piyasalardan borç alıp vermesi birbirine geçmiş durumda. Firmaların normal faaliyetlerini sürdürebilmesi yada olası olumsuzluklarda maliyetini veya zararını minimize etmesi için birtakım yöntemler gelişmiştir. Bununla ilgili konunun uzmanları bugün aramızdalar. Ben konuşmamı daha fazla uzatmadan sözü kendilerine bırakmak istiyorum"

Sunumlarını yapmak üzere kürsüye gelen Deustche Securities Menkul Değerler A.Ş. Türev Ürünler Direktörü Onur Akkaynak, "Varantlar ve Yapılandırılmış Araçlara Giriş" konulu bir sunum yaptı.

Daha sonra sırası ile, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine ve Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı Serhat Devecioğlu, "Varantlarla Risk Yönetimi", Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, "Türev Ürünler ile Döviz, Emtia ve Faiz Risklerinden Korunma Stratejileri" ve Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Direktörü Özgür Hatipoğlu, "Uluslararası Hisse Senedi, Emtia, Index ve Bonolara Dayalı Opsiyon İşlemleri" konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.

(AÖ-Y)



17.05.2017 10:48:48 TSI

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