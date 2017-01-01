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Burdur Valisi'nden kuraklık açıklaması

- Vali Şerif Yılmaz:

- "Bize düşen görev ve sorumluluk suyu en iyi şekilde yönetip, en iyi şekilde kullanmaktır"



(Fotoğraflı)



Hayal Girişim

BURDUR (İHA) - Burdur İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2'inci toplantısı, Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Burdur Havzası içerisinde yer alan ilgili Bölge ve Kurum Müdürleri, muhtarlar katıldı.

DSİ 182. Şube Müdürlüğü, Burdur Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kendi sorumluluk alanları ile ilgili sunum yaptı.

Vali Yılmaz, kuraklığı işaret etti

Burdur'da yağışların azlığını işaret eden Vali Yılmaz, su tüketiminde tasarruflu davranılmasını istedi. Burdur'u kurak bir yazın beklediğine dikkat çeken Vali Yılmaz, "Bu sene yağış az, beklenen yağışta az ayrıca hava sıcakları normallerin üzerinde seyrediyor, demek ki kurak bir yaz geçireceğiz, sonuç bu çıkıyor. Onun içinde bizim gerek içme suyu, gerek sulama suyu olmak üzere mevcut sularımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Onun için bütün kurumlarımızın yaptıkları çalışmalar da onu gösteriyor. Bugünkü durumumuzu detaylı bir şekilde görmüş olduk. Yapacak olduğumuz çalışmalarla ilgili, bundan sonraki süreçte bütün kurumlar kendi üzerine düşen sorumluluğu da devam ettireceğini düşünüyorum. Bu sadece Burdur Yöresine has bir şeyde değil. Dünyada küresel ısınmadan kaynaklanan yağış ortalamaların belli periyotlara inip çıktığını uzun yıllar sadece bir yıla mahsus bir şey değil görüyoruz. O nedenle bizim su zengini bir ülke olmadığımız açık. Ama mevcut su kaynaklarımızı akıllı bir şekilde kullanırsak bu su azlığı bizim mağdur olmamıza sebep olacak olayda değil. Onun için bize düşen görev ve sorumluluk suyu en iyi şekilde yönetip en iyi şekilde kullanmak, kullanıcıya ulaştırmak. Bununla ilgili devlet olarak da, kurumlar olarak da bizim yapmamız gereken çalışmaları el birliği ile gerçekleştirmektir" diye konuştu. Vali Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantı sona erdi.

(HG-



17.05.2017 10:50:17 TSI

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