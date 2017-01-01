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Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Yıl Sonu Gösterisi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemini yıl sonu gösterisi ile sona erdi. Bu yıl dördüncü mezunlarını veren Belediye Konservatuvarının öğrencileri, yıl sonu gösterisinde hünerlerini sergilerken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat mezun olan öğrencilere bitirme belgelerini takdim etti.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencileri, eğitmenler gözetiminde hazırladıkları performanslarla izleyicilerin takdirini kazandı. Dans bölümü öğrencilerinin hazırladığı hip-hop, vahşi batı balesi ile halk oyunları ekiplerinin Tekirdağ ve Van yöresi halk dansları ayakta alkışlandı.

Enstrüman bölümü öğrencilerinin gitar, piyano, yan flüt ve Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı Çalgı Yapım Atölyesi'nde Müzik Teknolojileri bölümü öğrencileri tarafından üretilen klasik kemençe performansları izleyiciler tarafından beğeni ile izlenirken, Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Ritim Grubu'nun konserleri de alkışlar eşliğinde takip edildi.

Yaklaşık 2 saat süren yıl sonu gösterisi sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat mezun olan öğrencilere bitirme belgelerini takdim ederek mezunları kutladı.

(YG-MEF-Y)



17.05.2017 10:50:33 TSI

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