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Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'na Dinçer aday

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:52
Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'na Dinçer aday
Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'na Dinçer aday

(Fotoğraflı)

Fatih Keçe
ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Genel Şube İdare Amiri Mustafa Recep Dinçer, Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi'nde 18 yıldır görev yaptığını belirten Dinçer, "Deneyimlerimi belediye işçilerinin haklarını savunmak için kullanmak istiyorum" dedi.
Dinçer, sendika olarak geçmişte olduğu gibi bugün de işçile destek olacaklarını vurgulayarak, "İşçilerimizin maaşlarını ikramiye ve sosyal haklarını gününde almaları için çalışmalarımızı yakından sürdüreceğiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ile uyum içerisinde çalışıp çözüm yollarını birlikte arayacağız. İşçi arkadaşlarımın sorunlarını çözmek için adayım" diye konuştu.
(FKE-Y)

17.05.2017 10:52:04 TSI
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