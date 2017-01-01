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Orhangazi Gençlerbirliği kongreye hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Musa Öztürk

BURSA (İHA) - Orhangazi'de 1930 yılında kurulan ve Bursa bölgesinin en eski spor kulüplerinden birisi olan Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde genel kurul toplantısı hazırlığı başladı. 3 dönemdir kulüp başkanlığı yapan Suat Çiftçi, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı.

Haziran 2014'te yapılan genel kurul toplantısında başkanlık bayrağını Müjdat Gürsoy'dan devralan Gençlerbirliği Başkanı Suat Çiftçi, tek liste ile girdiği seçimlerden güvenoyu alarak aralıksız 3 dönemdir kulüp başkanlığı yapıyor. Çiftçi, bu yılki genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Uzun yıllardır futbolcu, yönetici ve son olarak başkan olarak Gençlerbirliği camiasında yer alan Suat Çiftçi, "Bayrağı yeni isimlere devretmek istiyorum" dedi.

Gençlerbirliği'nin Orhangazi için önemli bir camia olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Bugün Orhangazi'de sporla ilgilenen her jenerasyondan vatandaşın Gençlerbirliği'yle ilgili anıları vardır. Böylesine önemli bir camia sadece yöneticiler değil ilçe için de anlam taşımaktadır" diye konuştu.

Orhangazi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı 28 Mayıs'ta yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 4 Haziran'da yapılacak olan genel kurul için hazırlıklar başladı.

(SD-MŞ)



17.05.2017 10:53:58 TSI

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