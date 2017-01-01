Emre Yavuz'un piyano resitali müzikseverleri büyüledi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Emre Yavuz'un verdiği piyano resitali, dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Viyana ve Hannover'de master eğitimi almakta olan Yavuz, Mayıs ayı boyunca düzenleyeceği turnesinin bir ayağı olan Anadolu Üniversitesi'ndemüzikseverlerle buluştu. Emre Yavuz resitalle ilgili "Viyana'da yaşıyorum. Türkiye'deki konserlerimi olabildiğince yakın tarihlere koymaya çalışıyorum ki, bir gelişte birkaç konser yapıp dönebileyim. Buradan önce sırasıyla Viyana, İstanbul, İzmir ve Ayvalık'ta konser verdim, bugün beşinci konserimi vereceğim. Bu konserleri işimi yapmak ve müzikseverlerle buluşmak maksadıyla veriyorum" dedi.
Lutwig van Beethoven'a ait Sonat- Op. 10/2 No. 6-Fa Majör, Sonat- Op. 31/1 No. 16- Sol Majör, Varyasyonlar-WoO. 80- do minör, Sonat, Op. 90 No. 27-mi minör, Sonat- Op. 101 No. 28- La Majör parçalarının
seslendirildiği resitale ilgi yoğun oldu.
(MSY-
17.05.2017 10:54:50 TSI
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