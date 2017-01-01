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Kütahya'ya damızlık manda yetiştiriciliği desteği



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın, yüzde 50 hibe ile '500 Başlık Damızlık Sığır Yetiştiriciliği' desteğinin ardından, '150 Başlık Damızlık Manda Yetiştiriciliği' desteğini almaya hak kazandığı bildirildi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu sağlanan destekle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Açıklamada, "2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca hayvancılığın geliştirilmesi için yüzde 50 hibe desteği ile 33 ilde damızlık sığır yetiştiriciliği desteği verilmesi öngörülmüş ve Kütahya Milletvekilleri olarak girişimlerimizle ilimizi de bu destek kapsamına aldırmıştık. Kütahya dahil 23 ilin projesi onaylandı. Çavdarhisar ilçemizde tesisin kuruluşu için çalışmalara başlandı. Destek kapsamında; makine ekipman ve 500 adet damızlık sığırın toplam tutarının yüzde 50'si hibe olarak verilecek. Bu yıl, Bakanlığımızca yüzde 50 hibe ile Damızlık Manda Yetiştiriciliği desteği verilmesi öngörülen Türkiye genelindeki 13 ile, girişimlerimiz ve takiplerimizle Kütahyamızın da eklenmesini sağladık. Bu destekten Ege Bölgesinde sadece Afyon ve Kütahya faydalanacak. Manda Yetiştiriciliği ilimiz ve bölgemiz için desteklenmesi gereken önemli bir gelir kaynağı. İlimiz Halk Elinde Manda Islahı çalışmalarının yürütüldüğü ve desteklendiği bir ildir. Bu yıl, İl Özel İdare bütçesinden de manda boğası alarak çiftçilerimizi destekledik. Kütahya'da çiftçimize Ocak ayından bu güne kadar 38,6 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirdik. İlk kez geçen yıl başlattığımız 18-40 yaş arası Genç Çiftçilerimizin her birine 30 bin TL olmak üzere 212 çiftçimize yüzde 100 hibe 6,3 milyon TL'lik destek vererek yeni bir yaşam kurmalarını sağladık. Bu yıl 214 genç çiftçimize daha destek vereceğiz. Bunun da çalışmalarını İl Tarım Müdürlüğümüz tamamlanmak üzere.İlimiz tarım ve hayvancılığı ile tarımsal sanayisinin geliştirilmesi için verdiğimiz destekler ve çiftçilerimizin gayretleriyle sadece son üç yılda gayri safi tarımsal hasılamız yani çiftçilerimizin kazancı yüzde 54,2 artışla 2013 yılında 2,4 milyar liradan 2016 yılı sonu itibarıyla 3,7 milyar liraya çıktı.İlimize sağladığımız tüm desteklerin, memleketimizin gelişmesine katkı sağlamasını ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. (EFE)



17.05.2017 10:55:11 TSI

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