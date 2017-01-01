Başkan Yaman'dan ziyaretler
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'u ve İl Jandarma komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce'yi makamlarında ziyaret etti.
Ziyarette açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay komutanımız Tuğgeneral Halis Zafer Koç Paşamızı ve İl Jandarma komutanımız Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce komutanımızı ziyaret ettik. Sıcak samimi ilgilerinden dolayı komutanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-Y)
17.05.2017 10:55:15 TSI
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