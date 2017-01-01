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Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver:

- " 19 Mayıs bağımsızlığımızın şahlandığı gündür"



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türk milletinin bağımsız ve hür yaşama azmi ve kararlılığını dünya milletlerine ilan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihinin, başka devletlerin esareti altında yaşayan milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek oluşturduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Ünver, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya tarih sahnesinde farklı bir ülkenin boyunduruğu altında bulunmayı asla kabul etmeyen yüce Türk Milleti, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sembolleştirdiği kahramanlık destanların başlangıcını yaptığı 19 Mayıs 1919 günü, Türk tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir " değerlendirmesinde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, mesajında, daha sonra şunları vurguladı: " Büyük Türk Milleti, böylesine önemli bu günde tüm dünya milletlerine yeniden bağımsız ve hür yaşama isteğini haykırmıştır. Savaş için gerekli silah ve cephaneye sahip olmamasına rağmen, yüreğinde yaşattığı köklü ve sarsılmaz imanını büyük kurtuluş mücadelesine yansıtan Türk Milleti, tarihte örneği görülemeyecek kahramanlıklarıyla destanlaşan büyük başarılara imza atarak, emperyalist işgalci kuvvetleri ülkesinden atmayı başarmıştır. Bu itibarla bu mücadelenin temelinin atıldığı Samsun'da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bayraklaşan büyük Türk halkının 19 Mayıs 1919 tarihi ve sonrasında kazanılan Kurtuluş Savaşı, esaret altındaki nice milletlere ciddi bir örnek oluşturmuştur. Bu duygu ve düşünceler içinde, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını tebrik ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

(COŞ-SK)



17.05.2017 10:55:30 TSI

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