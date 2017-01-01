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Tuşba'da Bilgeler Yarışıyor Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanlığının, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği "Tuşba'da Bilgeler Yarışıyor Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması" finalinde ilk üçe giren okullarla 27 bin öğrencinin katıldığı 'ödüllü deneme sınavında' dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İskele Ortaokulunun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışması finaline Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce üç yıldır geleneksel olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl da 36 okul katıldı. 9 Mayıs'ta başlayan, üç etapta yapılan ve her etapta 4 okulun final yarışmasına katılmaya hak kazandığı bilgi yarışması, bugün de 12 okulun katılımıyla gerçekleşen final ile son buldu. Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve genel kültür alanlarından toplam 14 sorunun sorulduğu yarışmanın sonunda Zeve Ortaokulu 110 puan alarak birinci olurken, Atatürk Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu ve Fevzi Şengül Ortaokulu öğrencileri 80'er puan aldı. Üç okulun puanlarının eşit olmasından dolayı yedek sorular soruldu. Sorulan 3 yedek soru sonunda yine eşitlik bozulmayınca çekilen kura sonucu Fevzi Şengül Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü olurken, Mustafa Kemal Ortaokulu ise ilk üçe giremedi.

Yapılan bilgi yarışmasının sonunda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba'nın muhabbet, kardeşlik ve başarı şehri olduğunu ifade etti. Vaktin çok hızlı geçtiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, "Hayat çok hızlı bir şekilde akıyor. Bu süreçte bizler sizlerden hep şunu bekliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atmasıdır. Burada heyecanınıza ortak olduk ve hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ederiz. Bütün çocuklarımız bugün burada ellerinden geleni yaptılar. Jüri heyetimiz yedek sorulardan sonra çekişmeli geçen yarışta daha önce belirlendiği gibi aynı puanı alarak yarışmayı bitiren üç okulumuz için kura çekerek neticeyi belirledi. Yarışmamızın 1, 2 ve 3'üncüsü belli oldu. Burada önce 36 okul içerisinde ilk 12'ye girmeyi başaran ve ardında ise 12 okulun içerisinden birinciliği kazanan Zeve Ortaokulumuz olmak üzere tüm okullarımızın yarışan öğrencilerini, okullarını destekleyen öğrencilerimizi ve velilerimizi ve tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Burada diğer öğrencilerimizde çok başarılıydı, birazda heyecan vardı sanki, inşallah bundan sonraki yarışmalarımızda heyecanımızı yenerek daha başarılı bir şekilde yarışmalara devam edeceğiz" dedi.



"27 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavı yaptık"

Tuşba'da hizmette sınırın olmadığının altını çizen Başkan Özgökçe, milyonlarca liralık asfalt ve parke taşı yapmanın yanında Türkiye genelinde öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik faaliyetlere de çok büyük önem verdiklerinin dile getirdi. Başkan Özgökçe, "Bakın 27 bin öğrencinin katılımıyla bir deneme sınavı gerçekleştik. Tuşba'mızda aynı anda üniversite imtihanı ve TEOG sınavı gibi 27 bin öğrencimizin katıldığı ödüllü deneme sınavı gerçekleştirdik. Deneme sınavında başarıya ulaşan arkadaşlarımıza burada ödüllerini takdim edeceğiz. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü neredeyse 30 bin öğrenciye deneme kitapçığı vererek şunu söylemiştir. Birbirimizle yarışalım, birbirimizle bilgi boyutunda, beceri boyutunda yarışalım ve bugün burada bu yarışmalar sonucunda dereceye giren sizlere ödüllerinizi vereceğiz" diye konuştu.



"Eğitime tam destek sloganı ile yola çıktık"

Tuşba Belediyesi olarak kuruldukları günden beri 'eğitime tam destek' sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, "Eğitime tam destek vererek örnek bir belediyecilik örneği sergiliyoruz. Yaptıklarımız yeterli mi? Derseniz, bizler asla yeterli görmüyoruz. Eğitim söz konusu olunca Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yüzüncü Yıl Üniversitemiz ve tüm kamu ve kuruluşlarıyla çok güzel bir koordinasyon sağladık. Belediyemizle ne kadar övünseniz azdır. Sizlerin emrinde, sizlerin hizmetinde olan bir belediyenin çalışanları var" ifadelerini kullandı.

2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşıldığını ifade eden Başkan Özgökçe, çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Üç merkez ilçenin yanı sıra Gevaş ilçesinde eğitim gören lise öğrencilerine 12 bin adet Seyfettin Yazıcı'nın Diyanet İşleri Başkanlığınca onaylanan 'Temel Dini Bilgiler' kitabını dağıttıklarını söyledi. 4 Mayıs'ta yapılan deneme sınavı sonucu dereceye giren öğrencilere yarın düzenleyecekleri bir törenle ödüllerini vereceğinin altını çizen Başkan Özgökçe, "Dereceye giren 10 kardeşimizi Umre'ye göndermekle ödüllendireceğiz. Toplam 64 öğrencimize ise cep telefonları, bilgisayarlar, İstanbul gezisi, bisikletler, çeyrek altınlar ve kitap seti gibi çeşitli ödüllerle ödüllendireceğiz" dedi.



"Çok güzel çalışmalar yapıyoruz"

Okullarda artık sadece okuma yazma gibi etkinliklerin yapılmadığının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise, eğitimin yanında sanat, spor, kültür, panel ve seminerler düzenlediklerini kaydetti. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tuşba Belediye Başkanlığının işbirliği içerisinde çok güzel yarışmalar düzenlediklerini vurgulayan Kırekin, "Ben gerçekten o yarışmalarda çok etkilenmiştim. Bugün de burada yarışan 12 okulumuz var. Bu bilgi şöleninde öğrencilerimiz bilgilerini paylaşırken, aynı zamanda eğlenerek bir şölen oluşturuyorlar. Daha verimli bir şekilde programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dost olabilme ve sosyalleşme yönümüzde gerçekten gelişiyor. Burada okullarımızın bir birleri ile iletişim halinde olabilmeleri ve daha dostça kalabilmeleri adına bu tür bilgi şölenleri bizim için bir araçtır. Burada Tuşba Belediyemizin katkılarından ve işbirliğinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'nin de bir konuşma yapmasının ardından dereceye giren okullara ödülleri verilirken, 12 Nisan günü Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan tüm ortaokul ve liselerde eğitim gören 27 bin öğrencinin girdiği deneme sınavında her sınıflarda ilk üçe giren yarışmacı öğrenciler ile dereceye giren okullara kırtasiye malzemesinde kullanmak üzere hediye çekleri verildi.

(MSA-Y)



17.05.2017 10:56:49 TSI

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