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Pazarlar'da güreş turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri arasında güreş turnuvası düzenlendi.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda 5 kategoride düzenlenen güreş turnuvası büyük çekişmelere sahne oldu.

Turnuvada 47 kiloda Bayram Altıntaş, 55 kiloda Mustafa Çevik, 63 kiloda Bekir Aysu, 68 kiloda Hasan Azman, Ağır sıklette Tunahan Karakaya birinci oldular.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen güreş turnuvası büyük ilgi gördü. Ata sporumuz olan Güreş'i gençliğimize öğretmek ve sevdirmek için düzenlediğimiz güreş turnuvasında büyük çekişmelere oldu. Güreş turnuvasında dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında verilecek" dedi. (MB-EFE)



17.05.2017 10:57:25 TSI

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