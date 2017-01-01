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Müdür Kutlu'dan dünya Hipertansiyon Günü açıklaması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Dünya Hipertansiyon Günüyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Dünya Hipertansiyon Günüyle alakalı açıklamalarda bulunan Müdür Kutlu, "Yüksek tansiyonun en sık rastlanan belirtileri, baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır. Yüksek tansiyonun nedenleri ise, yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir. Yüksek tansiyonun tehlikeli olmasının nedeni ise, yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır. Yüksek tansiyon gelişimini önlemek için, tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir. Yüksek tansiyonu olan bireylerin dikkat etmesi gereken konular ise, sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu- obez ise kilo vermeli, fizik aktiviteleri düzenli yapmalı, tuz kullanımını azaltmalı, tütün ve alkol kullanımından vazgeçilmelidir. Aynı zamanda düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı, kan basıncı düzenli izlemeli, izlenmesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



17.05.2017 10:58:28 TSI

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