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Anadolu Üniversitesi'nde 45x45 resim sergisi sanatseverlerle buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:59
Anadolu Üniversitesi'nde 45x45 resim sergisi sanatseverlerle buluştu
Anadolu Üniversitesi'nde 45x45 resim sergisi sanatseverlerle buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu'nda küratörlüğünü Murat Sönmez'in yaptığı 45x45 resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Düzenlenen sergiye, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Şıklar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. İlyas Şıklar, öncelikle fakültelerinin bu tür sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serginin sınav dönemine denk gelmesine rağmen öğrencilerin ilgisini çektiğini söyleyen Prof. Dr. Şıklar, "Öğrenciler, sınavlarına girmeden önce sergi salonuna gelip resimleri dikkatle inceliyorlar. Resimler hakkında konuşup son derece sıcak bir ortam oluşturuyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizin, sergiye gösterdikleri ilgi bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Serginin küratörü Murat Sönmez ise sergiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;
"Sergimize karşı büyük bir ilgi olduğunu gördüm ve bu durum, ileriye dönük umutlarımı artırdı. Biz, ortaya sanat eserleri koyarken çok çalışıyoruz ve bu sergiye de sanatçı arkadaşlarımızla beraber iyi hazırlandık. Eskişehir'den ve yurdun birçok yerinden sanatçı arkadaşlarım resimleriyle sergimize renk kattı, herkese minnettarım."
(MSY-

17.05.2017 10:59:01 TSI
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