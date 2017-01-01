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Çemişgezek'de öğrencilerin kermesine yoğun ilgi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:00
Çemişgezek'de öğrencilerin kermesine yoğun ilgi
Çemişgezek'de öğrencilerin kermesine yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Sezai Akın
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okul yararına açılan kermes, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Çemişgezek ilçesinde, Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okul yararına kermes açıldı. Kermese destek için öğrencilerin maharetli ellerinden çıkan birbirinden lezzetli hamur işleri ve tatlı gibi muhtelif yiyecekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Kermese katılan çocuklara yönelik çeşitli yarışma etkinlikleri düzenlenirken, kermes çevresinde ise piknik tadında görüntüler oluştu. Etkinlikte müzik ve şiir dinletisiyle birlikte, öğrencilerinin yapmış oldukları resimler de sergilendi.
Millet olarak yardımseverliğin her zaman geliştirmesi gerektiğini belirten Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, "El işini ve göz nurunu her zaman önemsemek lazım. Kermese katkı sunan herkese teşekkür ediyor, kermesin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cengiz Yıldırım, kermese katılımın üst seviye olduğunu söyledi.
Kermesin açılışına Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi, Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(SA-CK-HA-Y)

17.05.2017 11:00:08 TSI
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