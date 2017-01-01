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Turizm öğrencileri staj için Viyana'da

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:00
Turizm öğrencileri staj için Viyana'da
Turizm öğrencileri staj için Viyana'da

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2016 yılında Ulusal Ajans'a sunulan ve hibe kullanmaya hak kazanan "Turizm Alanında Öğrenci Becerilerin Geliştirilmesi" başlıklı Erasmus+ projesinin hareketlilik faaliyeti devam ediyor.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren öğrenciler, turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerde hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmekte hem de Avrupa kültürünü tanıma ve kendi kültürümüzü tanıtma faaliyetlerinde yer alıyorlar. Proje kapsamında yurtdışında bulunan öğrenciler staj çalışmalarından artan boş vakitlerinde bulundukları çevrenin tarihi, kültürel ve turistik alanları hakkında da bilgi sahibi olacak şekilde etkinliklere katılmaktalar.
Proje katılımcısı öğrenciler, Viyana'da bulunmalarının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek; Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında yabancı dil becerilerini de artırdıklarını ayrıca yabancı dil bilmemin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüklerini ifade ederek, yaşadıkları bu deneyimin kendileri için büyük bir kazanım olduğunu belirttiler.
Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında yürütülen proje, Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe ile finanse ediliyor.(EFE)

17.05.2017 11:00:34 TSI
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