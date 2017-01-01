Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri
(Fotoğraflı)
KIRKLARELİ (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Özcan Armağan, beraberindeki heyetle birlikte Babaeski Belediye Başkanı Abullah Hacı'yı ziyaret etti.
Başkan Hacı, SGK Babaeski Müdürü Özcan Armağan ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. Hacı, "Sosyal Güvenlik alanındaki başarılı çalışmalarınızdan dolayı şahsınızda tüm SGK çalışanlarını kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürü Özcan Armağan, SGK'nın çalışmaları hakkında Başkan Hacı'ya bilgiler verdi.
(KA-MEF-Y)
17.05.2017 11:01:17 TSI
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